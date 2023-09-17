Президент Финляндии: есть большой риск широкомасштабной, даже ядерной войны

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Россия продолжает "повышать ставки", учитывая инцидент с боевым беспилотником, который приземлился в стране НАТО – Румынии. Это ставит других членов Альянса в крайне деликатную ситуацию и угрожает развязать полномасштабную войну, которая выйдет за пределы Украины и охватит весь континент.

Мало того, по словам лидера страны, вероятность применения Москвой оружия массового поражения предельно огромен, и продолжает расти. Об этом Ниинистё рассказал в интервью The New York Time.

"На этом фоне крайне неразумно обвинять политику канцлера Олафа Шольца или президента Джо Байдена, которые не спешат поставлять в Украину оружие, способное поражать территорию РФ. Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет", – обозначил глава финского народа.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию Румынии во время атаки в районе Измаильского порта.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый премьер Финляндии Петтери Орпо обратился к Москве с требованием вывести войска из Украины. Политик занял твердую позицию в поддержание нашей страны, и подчеркнул, что у российских оккупантов нет шансов на победу.

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