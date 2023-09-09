Румыния после падения российского беспилотника усилит воздушный контроль на границе – Генштаб

После падения и взрыва российского беспилотника Румыния планирует усилить воздушный контроль на границе. По словам начальника штаба обороны Даниэля Петреску, военные предпримут дополнительные меры по усилению возможностей мониторинга и безопасности воздушного пространства.

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Стоит отметить, что власти Бухареста сначала отрицали факт падения частей российских беспилотников на территорию Румынии, но позже подтвердили воздушную атаку страны-террориста РФ. Об этом сообщает издание "Свободная Европа".

Министерство обороны Румынии заявило, румынские и украинские военные обсудили многоплановую поддержку, которую Румыния будет оказывать Украине до тех пор, пока она будет необходима. Дискуссии между военными командирами из Румынии и Украины начались после нескольких дней, когда власти Бухареста отрицали факт падения БПЛА из РФ.

Позже Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял меры по защите граждан Румынии из приграничных населенных пунктов. Речь идет о населенных пунктах, соседних с украинскими дунайскими портами Рени и Измаил.

После российских атак, направленных против портовой инфраструктуры Одесской области, в районе румынского поселка Плауру были обнаружены фрагменты беспилотника, а в украинском приграничной городе Килия российский БПЛА повредил гражданскую инфраструктуру.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию Румынии во время атаки в районе Измаильского порта.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

К слову, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение российского ударного дрона-камикадзе на территории Румынии. По его словам, на сегодняшний день нет информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России.

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