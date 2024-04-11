Президент Латвии: Украина имеет законное право бить в ответ по объектам на территории РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич поддержал удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в России. Он заявил, что Украина имеет законное право избивать в ответ по территории страны-агрессора.

Об этом Эдгарс Ринкевич написал в своем X-аккаунте. Президент Латвии прокомментировал очередную атаку на Украину.

Он отметил, что агрессор продолжает разрушать украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру. Эдгарс Ринкевич подчеркнул, что Украине нужно больше средств ПВО.

"Между тем Украина имеет законное право нанести ответный удар по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам на российской земле, поскольку российские атаки продолжаются", – написал президент Латвии.

Напомним, накануне министр обороны США Ллойд Остин посоветовал Украине не атаковать российские НПЗ. Он считает, что подобные удары несут риски влияния на мировые энергетические рынки. Однако, несмотря на это, по мнению главы Пентагона, "Украина лучше знает", поражение каких целей будет самым эффективным для достижения текущих тактических и оперативных задач, стоящих перед украинским войском.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал Украину по ударам по территории РФ. Он заявил, что нанося удары по территории России, Украина использует свое право на самооборону в условиях российского полномасштабного вторжения. Впечатлять военные цели за пределами собственной страны является законным правом Киева.

Как писал OBOZ.UA:

Институт изучения войны отметил, что дроновые атаки по нефтеперерабатывающим заводам заставляют РФ искать импорт бензина из Казахстана. Пока что страна-агрессор не покупала топливо. Однако Москва уже попросила у Астаны создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч метрических тонн бензина.

Атаки дронов на российские НПЗ заставили агрессора ввести запрет на экспорт бензина, а теперь РФ пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако аналитики считают, что вскоре экспорт нефти из Российской Федерации также может упасть вместе с объемами ее добычи, если сырье негде будет хранить.

По данным собеседника Reuters из НАТО, удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ могли привести к нарушению работы более 15% российских мощностей.

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