Президент признался, в каком случае согласится на переговоры с РФ, и объяснил, почему опасно замораживать войну

В интересах Украины будет вступить в процесс переговоров с оружием из Плана победы в достаточных количествах, дальнобойными ракетами, приглашением в НАТО и сильной поддержкой союзников. Только тогда "мы можем сесть и общаться", заявил президент Владимир Зеленский.

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Об этом он заявил 1 декабря на брифинге по итогам встречи в Киеве с президентом Европейского совета Антониу Коштом. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

"Кто за этим столом [переговоров] будет? Россия, Украина, ЕС и НАТО. Почему? Потому что мы видим себя как часть системы безопасности в этих союзах", – объяснил глава государства.

Зеленский предупредил, что замороженный конфликт без сильной позиции для Украины приведет к тому, что кремлевский диктатор Владимир Путин, возможно, уже через три-пять лет снова развяжет войну. И еще одно российское наступление "может стать роковым".

Что касается того, каким может быть завершение войны, то это зависит от начала переговорного процесса.

"Кстати, самый трудный вопрос, который нам предстоит решать... лицо, которое будет сидеть напротив. И если оно не захочет мира, не захочет видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться с таким лицом? Такова моя позиция", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отбросил сценарий с приглашением в НАТО только части территории нашего государства. Но Киев считает вполне реальным вариант, когда Украина присоединяется к блоку, но во время войны на нее не распространяется действие 5-й статьи договора Североатлантического альянса (согласно которому вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов).

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