Зеленский объяснил идею прекращения войны в обмен на членство в НАТО и территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский отбросил сценарий с приглашением в НАТО только части территории нашего государства. Но Киев считает вполне реальным вариант, когда Украина присоединяется к Альянсу, однако во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи договора Североатлантического Союза, согласно которому вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов.

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Об этом глава государства сказал 1 декабря во время встречи с новым руководством европейских институций. Зеленский подчеркнул: Украина никогда не привлекала к боевым действиям армии стран, входящих в НАТО.

По словам президента, если бы Украина согласилась на озвученное ранее на Западе предложение о вступлении в НАТО только подконтрольной части нашего государства – она де-факто автоматически признала бы, что остальные территории – не просто в опасности, а уже якобы и не являются территорией Украины.

"Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий. Но? как мы говорили, мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их войну . Украина никогда никого не привлекала в эту войну. Я имею в виду армию членов НАТО", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что в медиа сейчас наблюдается "много инсинуаций и спекуляций" относительно того, какой вид мог бы иметь "зонтик НАТО" для Украины СМИ обсуждают множество "форматов" обеспечения безопасности для нашего государства со стороны Альянса. Однако на официальном уровне никаких предложений Киев не получал.

"Но мы предложений ни по одному из таких форматов от наших партнеров не получали, потому что об этом говорить? Пока что", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 декабря в Киев прибыл президент Евросовета Антониу Кошта. Он встретился с Зеленским. Президент Украины после разговора с высоким гостем заявил, что Украина и дальше будет делать все, чтобы закончить войну, развязанную Россией

Напомним, ранее Зеленский высказался о ракетных и дроновых атаках РФ. Он подчеркнул, что ни одна страна мира не сталкивалась с подобным ежедневно.

Только в течение уходящей недели враг применил против украинцев более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов.