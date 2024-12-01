Зеленский после встречи с президентом Евросовета: мы будем и дальше делать все, чтобы закончить войну, развязанную Россией

Президент Владимир Зеленский и президент Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье провели встречу в Киеве. По итогам переговоров глава украинского государства заявил, что Киев и ЕС и дальше будут делать все для скорейшего окончания войны РФ против Украины.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал в официальном Telegram-канале. Также было опубликовано видео встречи.

"Рад приветствовать сегодня в Украине – в первый же день работы нового руководства европейских институций – президента Европейского совета Антониу Кошту", – сообщил президент.

По словам Зеленского, на встрече обсудили "наше видение европейских и глобальных дел – проблемы и перспективы".

Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех в Европе, добавил он.

"Мир – это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу – институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны", – заявил Зеленский.

Украинский лидер также выразил благодарность за поддержку с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 декабря Зеленский заявил, что защитники Украины каждую ночь отражают ракетные и дроновые атаки РФ. За неделю оккупанты запустили более 500 КАБов, почти 660 ударных БПЛА и около 120 ракет. Ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками, подчеркнул президент.

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