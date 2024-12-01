Зеленский о ракетных и дроновых атаках РФ: ни одна страна мира не сталкивалась с подобным ежедневно

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные каждую ночь отражают ракетные и дроновые атаки российских оккупантов. Глава государства подчеркнул, что за неделю враг применил против украинцев более 500 управляемых авиационных бомб, почти 660 ударных дронов и около 120 ракет разных типов.

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По словам президента, ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

Зеленский отметил, что силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и все подразделения по защите неба работали для защиты украинцев от российского воздушного террора. Президент заявил, что в ночь на 1 декабря было уничтожено 30 ударных беспилотников. Всего за неделю Россия применила против украинцев 1280 средств поражения.

Глава государства заявил, что украинские воины продолжают сражаться с агрессором, украинцы работают ради сильной страны, а партнеры продолжают оказывать поддержку.

"Ни одна страна мира не сталкивалась с подобными атаками ежедневно в течение столь долгого времени. Наше государство устояло, наши Вооруженные Силы продолжают сражаться с агрессором, наши люди работают ради сильной Украины, а наши партнеры нас поддерживают. И мы вместе являемся силой, которая заставит Россию к справедливому миру и восстановлению мира и безопасности в Европе. Благодарю всех, кто это понимает и поддерживает нас", – заявил президент Украины.

Напомним, утром 1 декабря россияне ударили дроном по общественному транспорту в Херсоне. Предварительно известно о гибели не менее трех горожан. Еще минимум семь человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ во время дроновой атаки ночью 1 декабря пыталась нанести удары по Киеву. Над городом уничтожили вражеский БПЛА, обломки которого повредили многоэтажку.

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