Президент Венгрии заявила, что нельзя допустить военной победы РФ, но помогать Украине оружием отказалась

Каталин Новак, президент Венгрии, выражает мнение о необходимости международного вмешательства для предотвращения реализации военных целей России в Украине. Однако, она выступает против оказания военной помощи Киеву со стороны Будапешта и считает санкции неэффективным инструментом.

Видео дня

Об этом Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung. Венгерский президент подчеркнула, что с самого начала осуждала агрессивные действия со стороны России, а весь народ Венгрии поддерживает сохранение территориальной целостности Украины.

"Украина – суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", – считает Новак.

Она выразила убеждение, что важно не допустить России достижения ее военных целей, призывая к соблюдению мирного пути. Однако, она также признает, что на данный момент мирные переговоры являются нереалистичными.

Президент Венгрии высказала опасения относительно предоставления военной помощи, считая, что это может разжечь войну и привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Каталин Новак подчеркнула, что Венгрия в прошлом поддерживала все санкционные меры Европейского Союза в отношении России. Однако она также отметила важность учета влияния этих санкций на европейские государства.

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", – считает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан выразил убеждение, что Россию можно победить разве что "только в сказке". Также он утверждал, что Запад хочет вовлечь Венгрию в эту войну, но Будапешт будет делать все для "прекращения огня и начала переговоров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!