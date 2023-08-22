При каких условиях могут мобилизовать забронированного работника во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки выдают повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии.

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Даже пригодные к службе граждане могут получить бронь от мобилизации, но в некоторых случаях таких людей все равно могут призвать в армию. Об этом рассказал юрист Илья Шипко.

По его словам, согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" бронь является официальным основанием для отсрочки от мобилизации во время действия военного положения. Поэтом мобилизация лиц с отсрочкой из-за бронирования невозможна.

Однако забронированного работника все же могут мобилизовать во время военного положения в Украине, но только если такой человек сам проявит желание проходить военную службу.

Кроме того, отметил юрист, человека могут мобилизовать в случае аннулирования брони. Прежде всего, это может произойти, если истечет срок ее действия.

Также военнообязанный потеряет бронь от мобилизации, если предприятие, которое бронировало своих работников, ликвидировано. Бронь аннулируется также в случае увольнения такого работника с предприятия.

Мобилизовать забронированного работника во время военного положения в Украине также могут по причине утраты предприятием статуса критически важного. В таких случаях аннулируется бронь и человек теряет право на отсрочку и может быть мобилизованным.

Законодательство предусматривает перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации. Согласно законодательству, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), если это необходимо для их выполнения;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Ранее на границе с Молдовой пограничники перехватили автомобиль с четырьмя уклонистами в багажнике. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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