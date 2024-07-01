При каких условиях повестка, отправленная по почте, будет считаться врученной: разъяснение

По истечении 60-дневного срока, предусмотренного законом для уточнения военно-учетных данных, в Украине для передачи повесток будут использовать обычную почту. Получая заказное письмо, лицо подписывается при получении или отказывается от него.

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Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Об этом он рассказал в эфире программы "1+1".

"Почтой заказным письмом действительно будут посылаться повестки после 16 июля", – сказал он.

Лазуткин добавил, что повестка считается врученной, если человек подписался лично под ней.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо она (повестка. – Ред.) возвращается и таким образом опять же считается, что она был доставлена... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил спикер Минобороны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого могут мобилизовать в июле 2024 года. Согласно новому закону о мобилизации с 18 мая действуют усиленные меры призыва.

В случае принудительного доставки в ТЦК можно отказаться от ВЛК, а в случае проблем со здоровьем – обжаловать заключение комиссии.

А мужчины, имеющие бронь или отсрочку от мобилизации, могут выезжать за границу.

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