Смогут ли мужчины с бронированием и отсрочкой выезжать за границу в июле: разъяснение

В Украине отнедавна действует новое законодательство, регулирующее процесс мобилизации. До 16 июля военнообязанные граждане должны обновить свои данные.

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Из-за режима военного положения продолжаются ограничения на выезд за границу для мужчин, регулируемый постановлением Кабинета министров № 57 от 27 января 1995 года. Могут ли в июле выезжать из Украины мужчины, имеющие бронь от мобилизации или отсрочку, читайте в материале OBOZ.UA.

Можно ли выезжать за границу тем, кто имеет бронирование или отсрочку

Как рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, мужчины, имеющие бронь в отсрочку от мобилизации, могут выезжать за границу.

По его словам, ГНСУ не выделяет приложение "Резерв+" как отдельный документ, "чтобы дать полную картину". И бумажный документ, и электронный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу, подчеркнул спикер.

"Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе – в бумажном виде или в электронном, – была необходима информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", – сказал Демченко в эфире телемарафона.

Чтобы выехать за границу, документы должны содержать отметки об исключении с военного учета или об отсрочке.

Также это касается забронированных, непригодных к военной службе и многодетных.

"Пограничники принимают и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, – проверяют всю информацию, указанную в этих документах", – рассказал спикер Госпогранслужбы.

Во время военного положения выезд за границу регулируется постановлением Кабмина № 57. Согласно ему, покидать Украину могут следующие категории мужчин:

– те, кто по медицинским причинам получил разрешение на выезд (по состоянию здоровья);

– те, кто имеет определенные семейные обстоятельства;

– по профессиональной деятельности;

– в целях помощи Вооруженным силам Украины;

– государственные служащие.

Как писал OBOZ.UA, в "Резерв+" уже отображается статус бронирования. С 26 июля функция заработала у 340 тыс. граждан Украины, заявили в Минобороны.

Ранее в интервью OBOZ.UA глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о законопроектах, предлагающих узаконить экономическое бронирование.

Три из них уже зарегистрированы в парламенте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем отличаются отсрочка от мобилизации и бронирование.

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