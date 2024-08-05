При каких условиях повестку, отправленную по почте, считают врученной и кто может не явиться в ТЦК без последствий: разъяснение
С 18 июля повестки могут отправляться по почтовой отправке. Однако существуют конкретные ситуации, при которых граждане могут не появляться в ТЦК без последствий.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 июня 2024 года № 747. Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в ТЦК и СП "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".
В частности, повестку, отправленную почтовой отправкой, считают врученной в следующих случаях:
- есть подтверждение от почтового оператора о получении почтовой отправки лицом;
- в почтовом сообщении сделана отметка об отказе от получения отправки;
- в почтовом сообщении есть отметка об отсутствии лица по адресу, указанному ТЦК при обновлении своих данных.
При этом есть ситуации, когда гражданин может не явиться в ТЦК без последствий:
- Природные катастрофы или другие стихийные бедствия могут быть причиной неявки.
- Если лицо болеет, оно имеет право не явиться в ТЦК.
- В случае, если на соответствующей территории продолжаются военные действия, и их последствия или другие обстоятельства лишили мужчины возможности лично прибыть в определенный пункт и срок.
- Если умер близкий родственник или родственник его жены, гражданин имеет право не явиться в ТЦК.
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