При каких условиях повестку, отправленную по почте, считают врученной и кто может не явиться в ТЦК без последствий: разъяснение

С 18 июля повестки могут отправляться по почтовой отправке. Однако существуют конкретные ситуации, при которых граждане могут не появляться в ТЦК без последствий.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 июня 2024 года № 747. Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в ТЦК и СП "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении".

В частности, повестку, отправленную почтовой отправкой, считают врученной в следующих случаях:

есть подтверждение от почтового оператора о получении почтовой отправки лицом;

в почтовом сообщении сделана отметка об отказе от получения отправки;

в почтовом сообщении есть отметка об отсутствии лица по адресу, указанному ТЦК при обновлении своих данных.

При этом есть ситуации, когда гражданин может не явиться в ТЦК без последствий:

Природные катастрофы или другие стихийные бедствия могут быть причиной неявки.

Если лицо болеет, оно имеет право не явиться в ТЦК.

В случае, если на соответствующей территории продолжаются военные действия, и их последствия или другие обстоятельства лишили мужчины возможности лично прибыть в определенный пункт и срок.

Если умер близкий родственник или родственник его жены, гражданин имеет право не явиться в ТЦК.

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Как сообщал OBOZ.UA, согласно результатам соцопроса Центра Разумкова, около 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации Украина будет оккупирована Россией. Чуть больше 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.

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