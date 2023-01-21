Соглашусь и одновременно не соглашусь с оценкой ГУР: действительно, сугубо с военно-стратегической точки зрения повторное наступление с белорусского направления в условиях (а) нынешнего количественного/качественного состояния российской "армии", и (б) готовности #ВСУ к обороне северных рубежей является для лаптеногих скорее актом суицида… НО!

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Далее текст на языке оригинала.

Ми маємо справу з ворогом, який діє не за лінійною/класичною стратегією, а за стратегією гібридною (саме тому генерал гєрасімов як командуючий ордою окупантів зараз на своєму місці!) і нелінійною.

Її характерна риса: дії ворога вкладаються не в певний алгоритм, а відштовхуються від кожної окремої ситуації/обставин.

Тому якщо ворог буде впевнений, що наступ з Білорусі (навіть провальний з суто військової т.зору) відтягне достатньо нашого ресурсу і дасть йому більше можливостей для проведення наступальних операцій, наприклад, на Сході – атака з Півночі відбудеться…

Якщо ж вирішення цієї задачі ворог бачитиме в нинішньому форматі ІПсО – в такій формі все і залишиться.

Висновок: ІПсО чи ні, а до "гібридної" атаки лаптєногіх з Півночі треба бути максимально готовими – і фізично, і морально.