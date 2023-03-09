'Причина непонятна': в России сделали циничное заявление об обесточивании ЗАЭС

В России цинично заявили, что якобы не знают, в чем причина обесточения Запорожской атомной электростанции, которое произошло в ночь на 9 марта. Там пожаловались, что короткое замыкание случилось на другом участке, однако остановка питания по "непонятным причинам" постигла ЗАЭС.

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Соответствующее заявление российскому агентству "Интерфакс" сделал советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. По его словам, "замыкание" произошло на участке между Южно-Украинской атомной станцией и Днепровской подстанцией.

Он подчеркнул, что теперь два энергоблока на резервном питании самой большой в Европе АЭС переведут в холодное состояние. Станция перешла на дизельные генераторы.

"Запаса топлива гораздо больше, чем пишут. И с подвозом никаких проблем не будет", – заявил представитель "Росэнергоатома".

Напомним: на самом деле ЗАЭС была обесточена в результате ночной ракетной атаки России. Вражеские обстрелы привели к отключению последней линии связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой. Электростанция перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации. В результате массированной ракетной атаки 5-й и 6-й энергоблоки переводят в холодное состояние.

В "Энергоатоме" призвали международное сообщество срочно принять меры по выводу российских террористических группировок с территории Запорожской АЭС и передаче станции под полный контроль компетентного легитимного оператора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне спустя год после захвата ЗАЭС пока не смогли подключить объект к своей энергосети. Российские военные давят на персонал станции, терроризируют жителей Энергодара, а территорию ЗАЭС фактически превратили в военную базу;

– президент Украины Владимир Зеленский требует глобальных санкций против атомной отрасли РФ в годовщину захвата ЗАЭС. Он отметил, что это особенно циничная форма террора.

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