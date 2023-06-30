'Придется отдать часть территории России': Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы должна "отдать" часть своей территории государству-террористу России, чтобы война прекратилась. Также одиозный политик в очередной раз заговорил, что США должны стать посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.

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Свое циничное предложение о сдаче территорий Трамп аргументировал тем, что якобы хочет сохранить человеческие жизни. Об этом он заявил в интервью Reuters.

По словам Трампа, украинским властям якобы придется уступить часть территории России, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину. В очередной раз он заявил, что этот вопрос стал бы предметом переговоров, если бы его вновь избрали президентом США.

"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они завоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, что самое главное, что США должны сделать прямо сейчас – это заключить мир – объединить Россию и Украину и заключить мир. Настало время сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы добиться мира", – заявил Трамп.

Что касается обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против диктатора Владимира Путина Международным уголовным судом, Трамп сказал, что судьба Путина должна обсуждаться, когда война закончится. Он заявил, что эту тему сейчас якобы нельзя поднимать, потому что в таком случае Украина и РФ никогда не "помирятся".

Напомним, Трамп в очередной раз похвастался "крепкими отношениями" с диктатором России Владимиром Путиным. Также он заявил, что его разговор с главой Кремля отложил вторжение РФ в Украину на несколько лет.

Ранее Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы российскому диктатору оккупированные территории. Таким образом, как рассказал Трамп, он избежал бы войны в Украине.

Трамп заявил о "любви" Путина к Украине и похвастался хорошими отношениями с главой РФ. Причиной "любви", не мешающей Путину стирать с лица земли украинские города и села и убивать народ, является то, что он считает Украину "частью России".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понял высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о его готовности закончить войну России против Украины за 24 часа. Глава государства подчеркнул, что во время своей каденции Трамп уже мог бы доказать свои слова на деле, когда уже были оккупированы украинские территории.

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