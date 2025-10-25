'Приедут инвесторы и туристы': главный раввин Днепра назвал дату окончания войны в Украине. Видео

Главный раввин Днепра назвал дату, когда может закончиться российско-украинская война. По мнению Шмуэля Каминецкого, мир на украинскую землю может вернуться уже в январе следующего года.

Далее же Украину ждет "большое будущее", очертания которого будут проявляться уже в 2026-м. Фрагмент выступления на мероприятии сообщества INSPIRA business club, во время которого раввин сделал сверхоптимистичный прогноз, появился в сети.

Раввин уверен, что до завершения войны осталось два месяца

Шмуэль Каминецкий заявил, что уверен в том, что российско-украинская война продлится еще не дольше двух месяцев.

"Как мы только что говорили, война закончится через два месяца. Я готов на этот счет поспорить. И если война закончится до 15 января – мы с вами встречаемся здесь на "Великий Лехаим", договорились?" – с улыбкой спросил у присутствующих на мероприятии раввин, заручившись их согласием.

Он подтвердил, что имеет в виду январь 2026 года.

"Мы дали даже немножко больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после завершения войны", – продолжил Каминецкий.

Заявлением о скором завершении войны главный раввин Днепра не ограничился. Он также пообещал украинцам "великое будущее".

"Как только война закончится – весь мир, в хорошем смысле этого слова, – инвесторы, туристы, все приедут сюда. И здесь будет большая жизнь. И это начнется прямо в 2026 году... Потому что Россия станет "Северной Кореей", а Украину ждет великое будущее. Unbelievable (невероятное в переводе с английского. – Ред.) будущее", – заявил раввин.

Каминецкий также утверждает, что его уверенность не имеет никакой связи с мистикой, а базируется на разговорах с "сильными мира сего".

"Я вам это говорю не как пророк, не как раввин – это убеждение также великих людей в Америке и Европе, которые разбираются в этом. Это не мечта и не молитва. Это будет очень скоро", – подчеркнул раввин.

Фрагмент его выступления впервые появился в аккаунте в сети ТикТок, за которым следят более 1700 человек: кроме этого ролика в аккаунте больше нет публикаций, доступных для всех пользователей.

