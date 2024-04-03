'Приехали, чтобы заработать денег': пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донецком направлении. Фото и видео

3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса взял в плен трех российских оккупантов на Донецком направлении. Выяснилось, что это два рядовых и стрелок из 10-го танкового полка армии РФ.

Об этом сообщили на официальной странице отряда в Facebook. Отмечается, что захватчики при поддержке тяжелой техники пытались штурмовать позиции наших защитников в Новомихайловке, но попали под активное огневое поражение Сил обороны.

В конце концов трое российских военнослужащих остались без еды, связи и возможности эвакуироваться. Они решили выйти на позиции украинских пограничников и десантников и сдаться.

"Для выяснения их личностей и мотивов воевать на территории Украины пленных, под обстрелами, эвакуировали с позиций пограничники главного оперативно-розыскного отдела "Донецк", – говорится в сообщении.

Было установлено, что в плен попали российский стрелок, который должен штурмовать позиции Сил обороны, и два рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу врага.

Пленные оккупанты рассказали, что они приехали на войну, чтобы заработать денег. Россияне подписали краткосрочные контракты, по которым им пообещали платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский воин Ростислав с позывным "Коцик" рассказал, как во время одного из штурмов его группе удалось захватить в плен сразу шестерых оккупантов. Военный утверждает, что во время таких штурмов важно иметь крепкий характер и быть уверенным в своих побратимах.

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