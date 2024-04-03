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"Приехали, чтобы заработать денег": пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донецком направлении. Фото и видео

София Закревская
War
2 минуты
1,5 т.
'Приехали, чтобы заработать денег': пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донецком направлении. Фото и видео

3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса взял в плен трех российских оккупантов на Донецком направлении. Выяснилось, что это два рядовых и стрелок из 10-го танкового полка армии РФ.

Об этом сообщили на официальной странице отряда в Facebook. Отмечается, что захватчики при поддержке тяжелой техники пытались штурмовать позиции наших защитников в Новомихайловке, но попали под активное огневое поражение Сил обороны.

В конце концов трое российских военнослужащих остались без еды, связи и возможности эвакуироваться. Они решили выйти на позиции украинских пограничников и десантников и сдаться.

"Для выяснения их личностей и мотивов воевать на территории Украины пленных, под обстрелами, эвакуировали с позиций пограничники главного оперативно-розыскного отдела "Донецк", – говорится в сообщении.

Было установлено, что в плен попали российский стрелок, который должен штурмовать позиции Сил обороны, и два рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, которые должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу врага.

"Приехали, чтобы заработать денег": пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донецком направлении. Фото и видео
"Приехали, чтобы заработать денег": пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донецком направлении. Фото и видео

Пленные оккупанты рассказали, что они приехали на войну, чтобы заработать денег. Россияне подписали краткосрочные контракты, по которым им пообещали платить до 200 тысяч рублей в месяц.

"Приехали, чтобы заработать денег": пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донецком направлении. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинский воин Ростислав с позывным "Коцик" рассказал, как во время одного из штурмов его группе удалось захватить в плен сразу шестерых оккупантов. Военный утверждает, что во время таких штурмов важно иметь крепкий характер и быть уверенным в своих побратимах. 

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