Приговор сыну Байдена будет оглашен после выборов президента США: в чем его обвиняют

Окончательный приговор Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдену, будет оглашен через неделю после проведения президентских выборов. Это сделает федеральный судья в Делавере.

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Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что Хантер будет осужден в середине ноября 2024 года.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он соврал по поводу употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия. После оглашения вердикта судья сказал лишь, что приговор может быть вынесен в течение 120 дней, однако определенную дату не назначил.

Теоретически 54-летнему Хантеру Байдену грозят до 25 лет тюрьмы, но на практике, по мнению юристов, если его и отправят в тюрьму, то вряд ли больше, чем на несколько лет. Это первый случай в истории США, когда ребенок президент был осужден за совершение преступления.

Президент США отреагировал на такое решение суда присяжных и подчеркнул, что "примет результат дела и продолжит уважать судебный процесс, пока Хантер будет подавать апелляцию".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хантер Байден признался в мемуарах "Красивые вещи", что несколько лет страдал наркозависимостью от крек-кокаина и алкоголя. Из-за этого сильно пострадало его здоровье.

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