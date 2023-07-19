Пригожин пообещал сделать белорусскую армию второй в мире и вернуться на фронт. Видео

Частная военная компания "Вагнер", признанная международной преступной организацией, поможет превратить белорусскую армию в "вторую армию мира". А в случае необходимости боевики ЧВК будут "защищать белорусов".

Видео дня

Об этом заявил основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, выступая перед перебравшимися в Беларусь наемниками. В сети появилось соответствующее видео, на котором можно увидеть это выступление террориста, его распространяют Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем первом после бунта выступлении Пригожин подверг критике ситуацию на фронте и назвал позором действия оккупантов в Украине. Таким образом, он пытался оправдать отсутствие "вагнеровцев" на войне.

"Сейчас происходящее на фронте это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время", – заявил Пригожин.

Он также пообещал, что пока ППК "Вагнер" будет базироваться в Беларуси, и за это время "вагнеровцы" превратят белорусскую армию в "вторую армию мира".

"За это время мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире. А если потребуется, то вступимся за них", – заявил террорист.

Пригожин призвал своих боевиков "готовиться" и "повышать свой уровень", перед тем, как отправиться "в новую дорогу, в Африку".

По его словам, наемники смогут позже вернуться на войну против Украины.

"И, вероятно, вернемся на СВО тогда, когда будем уверены, что нас не заставят опозорить самих себя и наш опыт", – заявил Пригожин.

В конце выступления Пригожин передал слово Дмитрию Уткину, напомнив, что именно он "дал нам имя "Вагнер" (позывной Уткина – "Вагнер") и добавил, что перемещение ЧВК в Беларусь –"это не конец, а только начало наибольшей работы в мире, которая будет проведена очень скоро".

Как сообщал OBOZREVATEL:

По оценке мониторингового проекта "Белорусские Гаюн", за последние дни в Беларусь прибыло по меньшей мере шесть колонн ППК "Вагнер". На территории республики уже находятся более 2500 наемников незаконного вооруженного формирования.

Боевики террористической организации ППК "Вагнер" начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси. В частности, обучение у экстрадированных преступников проходят белорусские спецназовцы.

Также наемники российского ЧПК "Вагнер", переброшенные в Беларусь, начали тренировать местную территориальную оборону. Занятия они проводят под Осиповичами примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины по направлению Беларуси. В то же время признал, что ситуация может измениться в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!