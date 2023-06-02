Пригожин пожаловался, что минобороны РФ заминировало пути выхода 'вагнеровцев' из Бахмута

Главарь террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что пути отхода из Бахмута для его наемников заминированы. По его словам, это дело рук представителей минобороны РФ.

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Об этом сообщают росСМИ. В настоящее время в РФ ведется расследование по данному делу.

"Со стороны ВСУ на сегодня провокаций в наш адрес не наблюдается. Сюрпризы нас ждали с другой стороны. Незадолго до выхода мы обнаружили подозрительную активность на путях нашего выдвижения. Мы вызвали правоохранительные органы и обнаружили около десятка мест, где были размещены десятки взрывных устройств начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида. Всё это было на управлении. Сейчас ведётся расследование", — сказал он.

По словам Пригожина, закладывали эти снаряды представители министерства обороны РФ.

"На вопрос, для чего они это делали, они тыкали пальцем вверх. Данные заряды не было необходимости укладывать, чтобы сдержать противника, потому что они находятся в тыловой зоне. Поэтому, можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить силы ЧВК "Вагнер"", — заявил главарь "вагнеровцев".

Напомним, что секретарь СНБО Данилов подтвердил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" отступает из Бахмута. В то же время он отметил, что войска Пригожина не отходят вообще, а перегруппировываются в других трех местах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по версии авторитетной западной прессы, российская армия фактически зашла в тупик, пытаясь осадить Бахмут, и в скором времени целиком утратит инициативу в боях. Пока оккупанты пытались взять под контроль последние кварталы города, военные действия заметно переместились на территорию самой РФ.