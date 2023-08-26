'Пригожин тоже договаривался и перестал существовать': Кулеба указал на 'цену' переговоров с Путиным

Возможность переговоров с нынешней российской властью являются "вопросом очень специфическим", поскольку Кремль не выполняет данные обещания и взятые на себя обязательства. Ярким подтверждением этому могут быть недавние договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и владельцем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, достигнутые после вооруженного мятежа наемников.

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Спустя ровно два месяца после незавершенного похода "вагнеровцев" на Москву Пригожин с высокой долей вероятности погиб, разбившись в своем самолете. Такой пример привел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной с главой МИД Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции, комментируя возможность переговоров Киева и Москвы.

Рассуждая о возможности переговоров между Украиной и Россией, Кулеба назвал их "вопросом очень специфическим". Объяснил свою точку зрения министр с помощью параллели с взаимоотношениями между Путиным и Пригожиным и их результатами для последнего.

"Мы недавно видели, как господин Пригожин – очень давний друг Путина – пытался договориться о "перемирии" с Путиным. Они сели за стол, это показывали по телевидению. Тогда бум – и, похоже, Пригожин перестал существовать", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что опыт Пригожина показывает "цену переговоров с Путиным".

"Но это касается, конечно, антагонистических случаев. А те страны, которые могут говорить с РФ с полным уважением к принципиальной позиции Украины относительно территориальной целостности – мы ценим такие усилия поддерживать контакт с россиянами и заставлять их прийти к выводу, что эта война не имеет для них никакого правильного конца", – уточнил министр иностранных дел.

Среди стран, прикладывающих усилия для скорейшего прекращения российской агрессии и установление "справедливого и прочного мира" Кулеба назвал и Турцию. Глава МИД Украины поблагодарил это государство в лице своего турецкого коллеги за эти усилия.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Топовые российские пропагандисты, оправившись от первого шока, начали педалировать версию "украинского следа" и якобы заложенной на борту взрывчатки. Они усиленно убеждают россиян, что Путину, которого заподозрили в показательной расправе с Пригожиным, его гибель была "совсем не выгодна".

В Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально демонстративной.

Тем временем в британской и украинской разведках предположили, что убить Пригожина мог генерал ГРУ РФ, причастный к отравлению Скрипалей.

А вот самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, еще два месяца назад кичавшийся своей якобы ролью в завершении мятежа Пригожина, после смерти последнего вдруг "забыл", что давал основателю "Вагнера" гарантии безопасности.

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