Пригожин упустил возможность вербовать заключенных в ЧВК 'Вагнер': разведка Британии дала прогноз, как это повлияет на бои в Украине

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин потерял возможность вербовки зэков в российских тюрьмах. Доступ к практически неисчерпаемому запасу пушечного мяса ему ограничили, вероятно, из-за разногласий с министерством обороны России.

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Однако теперь он направил усилия по вербовку других граждан РФ. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке отметили, что с начала марта 2023 года ЧВК "Вагнер" создала вербовочные центры в спортивных клубах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. Кроме того, вагнеровские вербовщики также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием "анкета молодого воина" для сбора контактных данных заинтересованных студентов.

При этом в разведке Великобритании подчеркнули, что около 50% заключенных, которых ЧВК "Вагнер" направил в Украину уже ликвидированы. Также там прогнозируют, что усилия Пригожина по вербовке студентов и других граждан РФ вряд ли компенсируют огромные потери среди "вагнеровцев".

Британские разведчики заявили, что если запрет за вербовку зэков в ЧВК "Вагнер" сохранится, Пригожин будет вынужден сократить масштабы или интенсивность операций своих наемников в Украине.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "похвастался" кладбищем наемников в Краснодарском крае. Боевик также рассказал о памятниках в "честь" оккупантов.

Ранее сообщалось, что в России достигло "точки кипения" соперничество между основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и министерством обороны. Причиной стали "успехи" оккупационных войск в украинском Бахмуте на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель "Вагнера" Пригожин анонсировал набор новых наемников. Он заявил, что хочет превратить свою частную военную компанию в "армию с идеологией".

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