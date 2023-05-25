Пригожин в громком интервью случайно признал, что война РФ против Украины не имеет смысла, но есть 'нюанс'. Видео

В широко разошедшемся в сети интервью главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признал бессмысленность развязанной Россией войны против Украины. Он назвал российскую агрессию "пид*растической" и заявил, что россияне якобы "воюют сами с собой".

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Однако осознание бессмысленности ужасающего кровопролития и разрушений не привело Пригожина ни к каким логическим выводам: он заявил, что война будет продолжаться. На это обратил внимание Telegram-канал "Сеятель ветра".

В интервью Пригожин высказался о своем отношении к развязанной Россией войне против Украины.

"Война эта, вообще-то, она – абсолютно пид*растическая. Воюем сами с собой и воевать будем дальше. Собственно говоря, и все. Больше никаких политических кредо", – заявил основатель ЧВК "Вагнер".

Эту фразу Пригожина авторы канала "Сеятель ветра" назвали главным тезисом всего интервью, говорящим и о самом Пригожине, и о россиянах в целом лучше тысяч слов.

"В этой фразе вся суть и самого Пригожина, и всей системы. Ни у кого нет иллюзий, все понимают, что происходит безумие и подлость, но продолжают упорно в этом участвовать. Все интервью Пригожина – о том, что война с Украиной совершенно бессмысленная и идиотская, что она дает только обратный эффект, но в том моменте, когда нужно выступить за ее прекращение, вся смелость Пригожина резко куда-то исчезает и он радостно обещает этот бессмысленный идиотизм продолжать дальше", – подметили авторы паблика.

Напомним, в этом же интервью Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий и рассказал о провалах РФ, в частности, под Киевом, на Харьковщине и на Херсонщине. Он также высмеял объявленные Кремлем "цели" вторжения в Украину. Под ширмой "денацификации" россияне без разбора убивали тысячи украинцев. А "демилитаризация" привела к увеличению личного состава украинской армии, а также в разы увеличила количество техники и вооружений у ВСУ.