Прикарпатец, прошедший ВВК, но проигнорировавший боевую повестку, получил три года тюрьмы

В Ивано-Франковской области военнообязанного мужчину приговорили к заключению на три года за то, что он не отправился в воинскую часть. Прикарпатец прошел военно-врачебную комиссию, но проигнорировал боевую повестку.

Соответствующий приговор ему вынес Надворнянский районный суд области. Данные содержатся в Едином реестре судебных решений, сообщает Zahid.net.

Отмечается, что в сентябре прошлого года Владимир Л. прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе.

После прохождения осмотра ему вручили боевую повестку, согласно которой он должен был явиться в ТЦК через несколько дней для отправки на место службы. Однако житель Прикарпатья проигнорировал это требование.

В отношении военнообязанного возбудили уголовное дело из-за уклонения от мобилизации. В суде он признался, что не пришел в ТЦК из-за страха.

Исследовав все материалы, судья признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, назначив наказание – три года тюрьмы. Правда, приговор еще можно оспорить.

Отметим, что согласно постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, военнообязанных граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК для уточнения персональных данных, не сразу будут направлять на военно-врачебную комиссию. Чтобы человек прошел ВВК, ему следует выписать отдельную повестку. Такие же правила касаются и пришедших в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области осудили 29-летнего мужчину на три года лишения свободы за уклонение от мобилизации. Ограниченно пригодный для военной службы гражданин не явился в ТЦК, когда получил повестку.

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