Приказал обстреливать Украину 'Калибрамы' из Черного моря: СБУ сообщила о подозрении вице-адмиралу РФ. Фото

Служба безопасности сообщила о подозрении вице-адмиралу России Виктору Соколову, приказавшему обстреливать Украину "Калибрами" из Черного моря. На российского чиновника собрана доказательная база, ему грозит пожизненное заключение.

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Об этом сообщили в Telegram СБУ и Офиса генерального прокурора. Соколов лично отдавал приказы относительно регулярных боевых пусков крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре Украины в период с 10 августа 2022 года.

В результате действий оккупантов по приказу вице-адмирала, погибли 4 мирных жителя, еще 40 получили ранения. Обстрелы россияне вели в частности по энергоинфраструктуре в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

"Он (Соколов. - ред.) осознавал, что систематические ракетные удары по густонаселенным городам Украины наносят значительные разрушения и приводят к гибели людей", – отметили в Офисе генпрокурора.

В результате преступных действий путинской армии были нанесены значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины, в результате чего останавливали работу десятки местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

Как отметили в СБУ, Соколову сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

– ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Украинские спецслужбы принимают комплексные меры для привлечения к ответственности военного преступника.

Напомним, также в Киеве сотрудники СБУ задержали одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Им оказался участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины". Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине осудили двух российских оккупантов, командовавших захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. Оба командира захватчиков получили по 12 лет тюрьмы, сейчас продолжаются меры по привлечению их к ответственности;

– также СБУ задержала подозреваемую, которая собирала разведывательные данные о месте нахождения и передвижения украинских сил обороны на Бахмутском направлении и передавала их оккупантам.

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