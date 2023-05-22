Сдавала оккупантам места дислокации ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала осведомительницу РФ. Фото

Еще одна подозреваемая, работающая на вражескую сторону, была задержана Службой безопасности Украины. Ее задачей было собирать разведывательные данные о местоположении и передвижении украинских сил обороны на Бахмутском направлении и передавать их оккупантам.

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Как сообщили в СБУ, вражеской информаторкой является жительница Алексеево-Дружковки. В первую очередь коллаборантка стремилась выяснить координаты огневых позиций, укрепленных сооружений и систем противовоздушной обороны, используемых украинскими военными для обороны.

"Для сбора разведданных злоумышленница выходила на местность и скрытно наблюдала за подразделениями украинских войск. Также она "в темную" использовала своих соседей и знакомых, у которых расспрашивала информацию о передвижении колонн военной техники Сил обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемую была задержана во время выполнения ею вражеского задания. При обыске у нее был обнаружен мобильный телефон, который женщина использовала для передачи закрытой информации агрессорам.

Представители спецслужб сообщили, что полученные сведения передавались оккупантам через мессенджер в виде текстовых сообщений, в которых указывались геолокации украинских объектов.

Сейчас задержанной сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Черновцах задержан очередной российский агент. Предатель шпионил за подразделениями Вооруженных сил, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины и передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала на Запорожье вражеского агента, который шпионил за позициями морпехов Вооруженных сил Украины. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции.