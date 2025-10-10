'Прилет был как раз в комнаты детей': новые подробности гибели от удара РФ 7-летнего мальчика в Запорожье. Видео

В Запорожье в результате российского удара погиб 7-летний мальчик. Ударный дрон оккупантов попал в детскую комнату.

Родственница погибшего сообщила "Радио Свобода" подробности трагедии. Известно, что это был один из первых "прилетов" по городу.

"Невестка позвонила в 2:22 ночи, что к ним прилетело и все горит", – сообщила Елена.

По словам женщины, мальчика и мужа забрали в больницы медики, невестку же не пустили. Врачи боролись за жизнь ребенка, однако мальчик умер в 5-й детской больнице Запорожья.

"Все сгорело. Прилет был как раз в комнаты детей, средней девочки и мальчика", – отметила женщина.

Пожар, охвативший помещение удалось ликвидировать около трех часов ночи. Один из очевидцев событий отметил, что прилет в помещение был одним из первых. В домах рядом выбило окна и повредило крыши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что отец погибшего ребенка весной вернулся домой из российского плена. В российской неволе он пробыл три года.

Напомним, в ночь на 10 октября россияне атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры, временно перекрыт проезд проезд по плотине ДнепроГЭС.

