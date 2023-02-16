Прилет был не только на Львовщине, РФ изменила тактику: у Зеленского рассказали, какие регионы пострадали от новой атаки

Во время ночной ракетной атаки по Украине 16 февраля в разных регионах были зафиксированы взрывы. Враг атаковал страну не только ракетами, но и беспилотниками.

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Прилеты были севере, западе Украины и еще в нескольких областях. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, прилеты зафиксированы в Днепропетровской и Кировоградской областях. Также российские войска атаковали объекты на севере и западе страны.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что путинские войска изменили тактику ракетных обстрелов. Сначала они проводят активную разведку, а во время самого обстрела применяют фальш-цели

"Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", – заверил глава ОП.

Напомним, страна-агрессор Россия во время ночной атаки 16 февраля выпустила по Украине восемь крылатых ракет типа "Калибр", но ни одной из них не удалось достичь цели – Силы противовоздушной обороны сбили их все. В то же время зафиксированы прилеты, совершенные вражескими БПЛА.

Ранее сообщалось, что ночью 16 февраля Россия снова атаковала украинские города ракетами. С 02:30 до 04:30 воздушная тревога была объявлена во всех областях. Официально известно, что на Полтавщине отработала ПВО, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители западной разведки предупреждали, что Россия стягивает к украинским границам свою боевую авиацию, вероятно, для поддержки атак с воздуха по городам нашего государства. Отмечалось, что агрессор может сделать ставку именно на авиацию, потому что сухопутные войска ВС РФ истощены продолжительной войной.

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