Прилеты были по ракетной части и нефтяному терминалу: новые подробности атаки на Новороссийск. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,8 т.
В России ночью под украинскими ударами оказался Новороссийск в Краснодарском крае. Атакован, как сообщается, крупный нефтяной терминал "Транснефти".

Кроме того, могла быть поражена позиция С-300/С-400 на территории одной из российских военных частей, а также, возможно, склад ракет "Калибр". Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

Этой ночью был атакован крупный российский экспортный нефтяной-терминал "Шесхарис". Он является конечной точкой трубопроводов компании "Транснефть" и стратегически важным узлом для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

Оперштаб Краснодарского края последствия атаки вынужден был признать: там сообщили о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис" и береговых сооружений.

По официальной версии, пожар "был оперативно ликвидирован", к ликвидации последствий привлечены 172 человека и 51 единица техники, включая силы МЧС России.

Однако этим, по данным "Крымского ветра", результаты ночной атаки не исчерпываются. Оперштаб Краснодарского края подсчитал количество выбитых окон, но "забыл" упомянуть об еще одном прилете – на территории воинской части.

"В Новороссийске попадание, вероятно, ракеты по позиции С-300/400 на территории в/ч 1537 зенитно-ракетного Кубанского краснознаменного полка. Также сообщают о попадании по складу ракет "Калибр". Данная информация требует подтверждения", – отмечает "Крымский ветер".

Источники паблика также сообщали о прилете по нефтяному терминалу АО "Черномортранснефть". Подтверждений этой информации на момент публикации также не было.

В то же время спутники NASA FIrms фиксируют многочисленные очаги пожара в Новороссийске.

Как писал OBOZ.UA, в оккупированном Донецке прогремели взрывы, там заявили об атаке дронов.

Также сообщалось, что в Нижнекамске в РФ горел нефтехимический комбинат. На предприятии взорвалась одна из установок первичной переработки нефти.

