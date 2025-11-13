В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов. Фото и видео

Вечером 13 ноября в оккупированном Донецке прозвучали десятки взрывов и автоматных очередей. Местные жители сообщили о рое беспилотников, атаковавших промышленные объекты и энергетическую инфраструктуру города. Звуки пролета БПЛА и серии взрывов раздавались сразу в нескольких районах.

Об этом заявил в местных пабликах один из жителей, который рассказал, что насчитал более 30 дронов во время атаки. Также российские паблики подтвердили автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций в Ворошиловском и Киевском районах, из-за чего без света остались более 3100 абонентов.

В соцсетях появилось большое количество видео с пролетами БПЛА и взрывами.

По сообщениям местных каналов, атакованными могли быть несколько целей. Часть очевидцев утверждает, что дроны направили на Донецкий металлургический завод. Другие корреспонденты предполагают, что удары были нацелены на подстанции, которые питают город электроэнергией. Люди писали, что оккупационные силы ПВО не успевали реагировать на количество целей.

Один из жителей в комментариях отметил: "Заряжайте телефоны. Они хотят выключить нам свет. Я уже больше 30 штук насчитал". Эта реакция передает общую напряженность в городе, где вечер превратился в хаотичный набор звуков взрывов и стрельбы.

Предварительно, по неофициальным оценкам, в воздушной операции могли быть задействованы украинские дальнобойные дроны типа "Лютый". Но это лишь предположение – информацию о средствах поражения и результаты ударов Генеральный штаб Украины обнародует позже.

Сейчас подтверждены только последствия в виде обесточенных районов и хаоса в российской ПВО.

В сети появилось много видео, на которых видно одновременные пролеты нескольких дронов и вспышки взрывов над разными частями города. По словам местных, атака продолжалась довольно долго, а ее интенсивность заставляла людей прятаться в укрытиях или оставаться без света.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 12 ноября в России пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы, в частности, раздавались в Буденновске. Там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Под ударом оказался химический завод "Ставролен".

Также напомним, в ночь на 10 ноября в российском Туапсе прогремели взрывы. Местный порт был атакован морскими дронами, есть попадания. Сообщалось о попадании вблизи одного из причалов, не исключено поражение корабля: в сети появились кадры с последствиями атаки, которые сняли россияне.

