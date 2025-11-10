Порт в российском Туапсе атаковали дроны, есть попадание в район причала: говорят, что горел корабль. Фото и видео

В ночь на 10 ноября в российском Туапсе прогремели взрывы. Местный порт был атакован морскими дронами, есть попадания.

Сообщается о попадании вблизи одного из причалов, не исключено поражение корабля. В сети появились кадры с последствиями атаки, которые сняли россияне.

Что известно

Воздушную тревогу в Туапсе (Краснодарский край) объявили около 23:00 по киевскому времени накануне, 9 ноября. Россиян предупредили об атаке морских дронов.

И она, похоже, была результативной.

"В Туапсе продолжается тревога по БЭК. Местные сообщают об успешных последствиях. Вероятно, было попадание в один из кораблей", – сообщали ночью в Telegram-канале Exilenova+

Между тем анализ опубликованных в сети кадров с признаками пожара в районе порта, проведенный аналитиком Dnipro Osint, показал: вероятное попадание фиксировалось вблизи причала 167, видео же было снято с жилого дома на улице Фрунзе – к северо-востоку от него.

На упомянутом причале, писали ряд СМИ, обычно швартуются корабли Черноморского флота РФ.

Косвенно результативность атаки подтверждают сообщения в местных пабликах: их администраторы отчаянно намекают россиянам на необходимость воздержаться от озвучивания деталей прилетов и публикации кадров с их последствиями – и на то, что жителям Туапсе есть из-за чего "обижаться" на украинских воинов.

Прислушались к предостережениям, похоже, не все: в сети появились кадры, на которых запечатлен момент прилета по порту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 ноября дроны уже атаковали порт в Туапсе. Тогда там вспыхнули пожары, также был поврежден танкер.

Операцию провели воины СБУ и Сил обороны. В результате ударов разрушениям подверглась инфраструктура.

Зафиксировано пять попаданий беспилотников. После прилетов загорелся танкер, а также были выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания, было и попадание в трубопровод.

Всего на порт украинские воины направили 12 дронов. После атаки спутник зафиксировал разлив нефти.

