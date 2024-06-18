"Приложение разворачивается постепенно": в Минобороны сказали, сколько электронных военно-учетных документов уже сгенерировано в Резерв+

В официальном приложении для военнообязанных граждан Украины Резерв+ начали появляться электронные военно-учетные документы. По состоянию на 14:00 вторника, 18 июня, их было сгенерировано уже 200 000.

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Статистикой поделилась на своей странице в Facebook заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Процесс продолжается, граждан, которым пока не удалось получить QR-код, попросили подождать.

"Во избежание ошибок приложение разворачивается в маркетах постепенно. Если вы еще не смогли загрузить новую версию Резерв+ или сгенерировать QR-код, просим немного подождать", – призвала представительница МО Украины.

Она ожидает, что 18 июня QR-кодов станет больше. "В течение дня документ появится у всех военнообязанных, данные о которых находятся в реестре "Оберіг", – уточнила Черногоренко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Приложение запустили 18 мая. С 18 июня там стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код, чтобы посмотреть всю информацию.

– Пока что новшество отображается не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

– О том, что что означают статусы военнообязанных в Резерв+, читайте в материале по ссылке.

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