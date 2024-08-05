Применили дрон и артиллерию: оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть раненые. Фото

Оккупационная армия РФ продолжает терроризировать Днепропетровскую область обстрелами. Накануне враг накрыл массированным огнем Никопольский район.

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Захватчики атаковали населенные пункты дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Вечером 4 августа российские террористы ударили по Покровской громаде, в результате чего пострадали два человека – 26-летний мужчина и 70-летняя женщина. Раненные мирные жители будут лечиться амбулаторно.

Вследствие обстрелов повреждены кафе, торговый павильон и автомат по продаже воды. Кроме того, разрушены 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. Также враг повредил солнечные панели, линии электропередач и газопровод.

В Никополе под российскими обстрелами оказалось частное предприятие. В целом от вражеских ударов пострадали Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская громады. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Напомним, в ночь на 5 августа силы противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили в украинском небе все 24 российских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. ПВО работала в семи областях.

Ранее сообщалось, что войска государства-агрессора России атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

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