Пример Британии вдохновил другие страны: Кулеба намекнул на новые соглашения о гарантиях безопасности

Есть уже ряд стран, которые хотят подписать соглашение с Украиной о гарантиях безопасности. Соглашение, заключенное с Лондоном, дало "мощный импульс другим".

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. По его словам, подписание новых соглашений ожидается в ближайшее время.

"Уже есть такие страны, которые хотят подписать соглашение о гарантиях безопасности. Не буду раскрывать сюрприз, но надо признать, что британский пример вдохновил ряд стран на переговоры по такой договоренности и на то, чтобы делать такую договоренность более мощной, чем они планировали сначала", – отметил глава МИД.

По его словам, соглашение, заключенное с Лондоном, важно не только само по себе, но и потому, что дало "мощный импульс другим".

"Уверяю, что в скором времени вы увидите новые подписания", – заявил министр.

В частности, Кулеба сообщил, что знаком с содержанием соглашения между Украиной и Францией.

"Но давайте дождемся событий, когда они произойдут. Франция за эти два года неоднократно демонстрировала, что она твердо стоит на стороне Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО. Великобритания стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной.

Кроме того, Риши Сунак объявил о пакете помощи Украине объемом 2,5 млрд фунтов – самый большой с начала полномасштабного вторжения.

Также стало известно, что Зеленский и Сунак обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ.

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