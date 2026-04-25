'Примерная ликвидация': в ГУР показали, как очищают от оккупантов южные ландшафты. Видео

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовали кадры эффективной работы подразделений беспилотных систем на южном направлении. Защитники продемонстрированы эпизоды профессиональной ликвидации личного состава противника в Запорожской области.

Противник пытался спрятаться под деревьями, но в результаты был уничтожен. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Ювелирная работа ГУР

Спецназовцы Департамента активных действий ГУР представили серию результативных ударов, нанесенных по позициям и живой силе российских войск в течение апреля. Один из ключевых эпизодов видео запечатлел попытку военнослужащего РФ скрыться от украинского дрона.

Несмотря на попытку совершить быстрый рывок к лесополосе, чтобы найти укрытие под деревьями, противник не смог избежать удара. Операторы дронов продемонстрировали высокий уровень мастерства, настигнув цель в момент ее попытки закрепиться в "зеленке".

Опубликованные кадры являются свидетельством системной и основательной работы украинской разведки по деоккупации южных территорий. В ведомстве подчеркивают, что каждый вылет дрона – это результат тщательного планирования и высокого профессионализма пилотов.

Напомним, Силы обороны Украины атаковали базу ФСБ на оккупированной Херсонщине. Ее оккупанты расположили на территории пансионата "Экспресс" в Счастливцево Генического района.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Силы беспилотных систем Украины атаковали во временно оккупированном Донецке командный пункт Управления мобильных действий ФСБ РФ. В проведении операции также принимали участие силовики полка НГУ "Азов".

