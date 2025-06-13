Принадлежат, в частности, военным: в Коордштабе уточнили, сколько тел погибших граждан Украины вернула Россия. Фото

Украина в пятницу, 13 июня, вернула еще 1200 тел погибших. Россияне утверждают, что все они принадлежат исключительно гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

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О репатриационных мероприятиях договоренностей удалось достичь во время второй встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле", – говорится в сообщении.

В Коордштабе добавили, что над возвращением погибших украинских воинов и гражданских лиц сотрудничают с представителями Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел. Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - говорится в сообщении.

В отличие от предыдущих сообщений о проведении репатриационных мероприятий, в которых Координационный штаб четко заявлял, что вернуть удалось именно украинских воинов, а также указывал, на каких направлениях они погибли, в сообщении от 13 июня такая уверенность не прослеживается.

Причины могут заключаться в том, что Россия не идентифицировала большую часть из 6 тысяч тел, которые выразила желание вернуть. О том, что россияне идентифицировали лишь примерно каждого седьмого из погибших, которых собрались передать, еще 2 июня говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне заявили, что готовы передать тела наших погибших воинов, но здесь очень тщательно нужно изучить этот вопрос, и я сказал об этом министру обороны Умерову. Потому что, как мне стало известно, опознанных, из этих 6000 – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат", – заявлял тогда глава государства.

После встречи в Стамбуле это уже вторая процедура передачи тел погибших. Первая состоялась 11 июня, тогда РФ вернула 1212 украинских воинов, павших на поле боя.

При этом подготовка к репатриационным мероприятиям проходила в условиях циничной манипуляционной кампании РФ. Так, уже 6 июня российские Z-блогеры запустили фейк о якобы начале обмена телами погибших между РФ и Украиной. Некоторые из них утверждали, что, мол, Украина якобы отказалась забирать тела своих военных и "сорвала обмен".

Однако Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг ложь россиян и назвал их заявления манипуляцией. А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что Россия играет в "грязную информационную игру", а репатриационные мероприятия состоятся тогда, когда их договорились провести и когда для них все будет готово.

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