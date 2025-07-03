"Приоритетный регион": оккупанты переместили значительную часть ПВО из Донецка в Крым – "Атеш"

Российские военные переместили значительную часть средств противовоздушной обороны с временно оккупированного Донецка в Крым. Захваченный полуостров враг считает более регионом, который больше нуждается в защите от атак.

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Об этом сообщает военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Там иронично предположили, что в Донецке ожидается еще больше прилетов по военным объектам.

Агенты движения из оккупированного облцентра указали, что за последний месяц значительное количество средств ПВО было перевезено в Крым, как более приоритетный регион.

"В связи с этим ожидается больше ударов по военным объектам в области, и мы уже видим первые результаты", – отмечают партизаны.

По их словам, оккупанты панически пытаются замаскировать и скрыть подобные объекты, но это удается им с трудом – как например, было со штабом 8-й общевойсковой армии или же со складом боеприпасов в Харцызске.

"Мы рекомендуем местным жителям передавать нам информацию о происходящем в городе. За важную информацию вы сможете получить достойное вознаграждение", – добавили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным движения "Атеш", российские военные активизировались на территории заброшенного объекта на юго-западном побережье временно оккупированного Крыма. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты.

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