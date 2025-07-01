"Высокоточный удар": в Генштабе подтвердили поражение пункта управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили нанесение высокоточного удара по командному пункту 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Успешная атака была осуществлена на временно оккупированной территории Донецкой области в понедельник, 30 июня.

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Потери противника пока уточняются, отметили в Генштабе ВСУ. Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июня в оккупированных Донецке и Ясиноватой, а затем и в Луганске прогремели взрывы. Предварительно, были прилеты по объектам армии РФ.

Telegram-канал monitoring предположил, что Силы обороны могли впервые за долгое время применить ракеты Storm Shadow/SCALP для обстрела военной инфраструктуры врага. Некоторые другие источники намекали на работу украинского "Сапсана".

Кроме этого, в ночь на понедельник, 30 июня, взрывы прогремели в захваченном россиянами городе Мелитополь в Запорожье. Также громко было во временно оккупированном Крыму, где перекрыли Крымский мост и внезапно подняли в воздух вертолеты.

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