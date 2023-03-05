Пришлось прятаться: оккупанты позорно проиграли бой с президентской бригадой на фронте. Видео

Российские оккупанты снова попытались штурмовать позиции Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Воины, сдерживающие российское наступление на Авдеевском направлении, нанесли сокрушительные потери захватчикам.

Видео дня

Уничтожена вражеская техника, а оккупантов, пытавшихся сбежать по посадкам, наши воины добивали с помощью БПЛА. Видео разгрома показали на странице бригады (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Противник с поддержкой танка повторно пошел штурмовать позиции нашего 2 Мехбата. Штурм закончился для врагов подбитым танком и пехотой, которая на четвереньках скрывалась по посадке от наших ВОГОв", – рассказали в бригаде.

На видео видно, как вражеский танк, прикрывавший российскую штурмовую группу, поразила украинская артиллерия. Подбитый танк въехал в посадку и уже там остановился. Завершили дело сбросы с дронов.

Тем временем российские оккупанты позорно пытались сбежать, на снятом с помощью беспилотников видео видно, что захватчики убегали на четвереньках. Однако попытка оказалась неудачной: БПЛА президентской бригады догнали беглецов.

Накануне захватчики уже попытались штурмовать позиции президентской бригады. Эта попытка завершилась для них потерей 3 танков и 5 БМП. Вдобавок ко всему украинские воины захватили в плен 6 российских оккупантов. На отлично тогда сработали 2 Механизированного батальона Президентской бригады во взаимодействии с артиллерией 55 ОАБр и 110 омбр.

Напомним, накануне украинские воины ликвидировали около тысячи оккупантов. Вместе с 930 захватчиками, уничтоженными 4 марта, безвозвратные боевые потери РФ в живой силе превысили 153 тысячи человек.

Также защитники вывели из строя 5 танков, 9 ББМ, 12 артиллерийских систем, РСЗО и ПВО, 5 БПЛА оперативно-тактического уровня и 10 единиц автомобильной техники.