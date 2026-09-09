Привлечены 12 европейских оборонных компаний: в The Economist рассказали об антибаллистической системе, которую разрабатывает Украина

Украина совместно с союзниками разрабатывает общеевропейский оборонный проект Freyja. Его целью является создание противоракетной системы для защиты от российских ракет.

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Об этом сообщило издание The Economist. Эта система противовоздушной обороны должна стать более дешёвой альтернативой американским комплексам Patriot и европейским Aster.

Что известно

На фоне острой нехватки ракет для системы противовоздушной обороны Patriot Украина разрабатывает проект Freyja, чтобы массово выпускать более дешевые ракеты-перехватчики, которые будут работать с радарами и каналами передачи данных по стандартам НАТО.

"Его цель – предоставить Украине и её европейским союзникам гораздо более дешёвую и массовую альтернативу PAC-3, которая будет работать со стандартными радарами и каналами передачи данных НАТО", – отмечается в издании.

Разработчиком является украинская компания Fire Point, которая производит ударные беспилотники и крылатые ракеты дальнего радиуса действия Flamingo.

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Планируемый к созданию перехватчик будет основан на баллистической ракете малой дальности FP-7.

Датчики, системы наведения и управления будут предоставлены 12 европейскими оборонными компаниями, среди которых французская Thales, итальянская Leonardo, немецкая Diehl и шведская Saab.

Отмечается, что компания Fire Point находится под давлением и должна показать быстрый результат, поэтому планируется, что она сможет успешно перехватить баллистическую ракету к середине 2027 года.

Ожидаемая стоимость одной ракеты составляет 700 тысяч долларов. Это дешевле по сравнению с ракетами для Patriot, поэтому их можно использовать в большем количестве.

"Если цена будет близка к запланированным 700 000 долларов, она не обязательно должна соответствовать эффективности PAC-3 или Aster, поскольку ее можно использовать в большем количестве", – говорится в издании.

В Международном институте стратегических исследований считают, что в лучшем случае Freyja может обладать определенным оперативным потенциалом к 2028 году.

В настоящее время Украина использует две стратегии. Первая – усиление защиты инфраструктуры и промышленных объектов, обеспечив при этом достаточные поставки запасных частей. Вторая направлена на сокращение количества ракет в России путем нанесения ударов по заводам, которые их производят, и уничтожения их пусковых установок.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot из своих запасов. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, ракеты должны помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону перед зимой.

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