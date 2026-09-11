Привлечены сотни производителей: в Украине создают ракеты с искусственным интеллектом

В Украине продолжается разработка ракет с использованием технологий искусственного интеллекта. К созданию компонентов для таких систем уже привлечены сотни украинских оборонных компаний.

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Об этом сообщает Business Insider. При этом разработчики подчеркивают, что ИИ не заменит человека полностью, а станет дополнительным инструментом при применении ракет.

ИИ переходит от дронов к ракетным системам

По данным украинской государственной инновационной платформы Brave1, несколько компаний, участвующих в ее проектах, работают над созданием ракет с использованием технологий искусственного интеллекта.

До этого украинские разработчики активно применяли ИИ преимущественно в беспилотниках и наземных роботизированных системах. Такая технология используется, в частности, для навигации, принятия решений и определения целей, тогда как ее интеграция в ракетные системы является новым направлением.

По словам руководителя Brave1 Андрея Гриценюка, ракетам требуются значительно более высокие скорости обработки данных, чем дронам, что усложняет внедрение ИИ. В то же время эта технология постепенно появляется и в ракетных разработках, поэтому уже есть первые результаты, а ряд новых проектов находится на стадии создания.

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Ранее он также отмечал, что более 200 украинских компаний работали над компонентами с использованием ИИ для ракет, беспилотников, радаров и других оборонных систем.

ИИ усилит возможности ракет, но не заменит человека

Как отмечается в материале, интеграция искусственного интеллекта в ракеты активизируется на фоне развития Украиной дальнобойного ударного оружия, которое применяется, в частности, против военных и энергетических объектов в России.

В то же время детали использования ИИ в украинских ракетах и степень готовности таких разработок пока не раскрываются. Ожидается, что технология расширит возможности оружия, однако не предусматривает полного отстранения человека от процесса управления.

Напомним, Украина вместе с союзниками создает общеевропейский оборонный проект Freyja. Его целью является создание противоракетной системы для защиты от российских ракет. К разработке привлечены 12 оборонных компаний Европы.

Как писал OBOZ.UA, Украина во время оборонной выставки MSPO в Польше впервые продемонстрировала пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Корал". Речь идет о самоходной машине на шасси чешского грузовика Tatra, с которой должна запускаться украинская ракета для перехвата воздушных и баллистических целей.

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