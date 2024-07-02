Признали пригодным: на Черниговщине мужчина с переломом ключицы не явился в ТЦК и получил приговор суда

В Черниговской области военнообязанного мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с двумя годами испытательного срока за уклонение от мобилизации. Во время ВЛК у него обнаружили перелом ключицы и сочли пригодным к службе, но он не пришел в Терцентр комплектования и соцподдержки в дату, указанную в боевой повестке.

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Приговор 26 июня 2024 года вынес Деснянский районный суд города Чернигова, он содержится в базе ЕРДР. При принятии решения судьи приняли во внимание некоторые смягчающие обстоятельства.

Согласно материалам дела, в августе 2023-го указанный гражданин пришел в ЦНАП в Чернигове, чтобы выписаться из квартиры, а оттуда его направили в ТЦК. После проверки данных он прошел медосмотр: врачи установили ему диагноз "консолидированный перелом правой ключицы", однако указали, что это не освобождает его от исполнения воинского долга во время военного положения.

Так, мужчину признали пригодным к военной службе и выписали повестку, согласно которой он должен был через пять дней явиться в ТЦК. Но в указанную дату военнообязанный житель Черниговщины не пришел, а в итоге попал на суд.

В ходе рассмотрения дела он рассказывал, что позже "приносил в ТЦК медицинские документы о своем болезненном состоянии, но их не смотрели". По его словам, заключение ВЛК он не обжаловал, потому что "не знал законодательство".

Судьи учли обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого: не привлекался к уголовной ответственности, действительно имеет болезненное состояние (на время прохождения ВЛК его диагнозом был "консолидированный перелом правой ключицы, поясничный остеохондроз в стадии ремиссии, дальнозоркий астигматизм обоих глаз"). Отмечается, что перелом мужчине прооперировали, поэтому он нуждается в лечении.

Тем не менее жителя Черниговщины признали виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации по ст. 366 УК и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Теперь мужчина должен уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за границу и периодически являться в орган пробации для регистрации. На приговор еще может быть подана апелляционная жалоба.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам юриста, мужчины с переломом руки не могут получить отсрочку от мобилизации. Даже в случае нарушения здоровья отсрочка не освобождает человека от прохождения военной службы в дальнейшем.

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