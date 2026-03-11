Пробивают бетон и взрываются внутри: что известно о ракетах Storm Shadow, которые поразили стратегический завод в Брянске

Украинские силы обороны 10 марта успешно нанесли удары по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Предприятие производит компоненты для высокоточного оружия российской армии, в частности для ракет "Искандер".

Удар повредил производственные мощности завода, что может снизить способности РФ осуществлять дальнобойные удары по украинским городам. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Завод "Кремний Эл" специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах для современного оружия. Его продукция используется в ракетах "Искандер" с дальностью до 500 км, и повреждение этих мощностей ограничивает возможности России осуществлять удары по гражданским объектам в Украине.

Что известно о ракетах Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow – это дальнобойные авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля", которые предназначены для поражения хорошо защищенных стационарных целей.

В Украине их запускают с самолетов Су-24М. Они имеют дальность полета до 300 км, боевую часть весом 450 кг и летят на высоте 30–40 м со скоростью около 1000 км/ч, что позволяет эффективно прорывать системы ПВО противника.

Storm Shadow изготовлены по технологии Stealth и летят на предельно низкой высоте, что делает их почти невидимыми для большинства противовоздушных систем.

Двойной заряд типа BROACH позволяет пробивать бетонные укрытия и броню, после чего взрывается внутри, уничтожая командные пункты, бункеры и фортификации. Ракета работает по принципу "выстрелил и забыл" и использует GPS и инерциальную навигацию, включая сравнение карты местности и тепловизионную головку, что позволяет поражать цели с почти 100% точностью.

Кроме завода "Кремний Эл", Украина уже использовала Storm Shadow для ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры России.

В октябре 2024 года ракеты уничтожили командные пункты 35-й и 27-й мотострелковых бригад и командный пункт 2-й общевойсковой армии.

В октябре 2025 года под удар попал Брянский химический завод, производящий порох и компоненты для ракетного топлива, а в декабре того же года – Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, поставщик топлива для оккупационных войск.

Эти операции подтверждают эффективность Storm Shadow в уничтожении стратегических целей и усилении оборонительных возможностей Украины.

В российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, их было около 11, а над Советским районом города после этого поднялся густой дым. Впоследствии стало известно, что возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл".

Как писал OBOZ.UA, атака на завод "Кремний Эл" вызвала бурю негативных эмоций у россиян. Они отреагировали на обстрел в комментариях местных пабликов. Граждане РФ критиковали свою власть и медиа и признавали результативность украинских атак.

