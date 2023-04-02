"Продолжаем борьбу за независимость!" Залужный показал мощное видео с кадрами освобождения Киевщины от оккупантов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обнародовал сильное видео с кадрами освобождения Киевщины от оккупантов. Ролик посвящен годовщине этого важного события в ходе российско-украинской войны.
Видеозапись Залужный опубликовал в своем Facebook. "Годовщина освобождения Киевской области от российских оккупантов. Продолжаем борьбу за независимость нашей Родины. Слава всем, кто защищает Украину!" – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Ролик показывает моменты боев, а также последствия прихода "русского мира" на украинские территории.
На кадрах из населенных пунктов Киевщины видны разрушенные многоэтажные и частные дома, сгоревшие гражданские автомобили, а также танки оккупантов, которые ВСУ превратили в груды металлолома.
Напомним, в последние дни марта 2022 года войска России отошли от Киева, сосредоточившись на восточном направлении. 31 марта они также покинули Чернобыльскую АЭС, а ВСУ освободили Бучу.
2 апреля 2022 года стало известно, что Силы обороны полностью освободили Киевскую область от захватчиков. В течение недели украинские защитники также освободили Житомирщину, Черниговщину и Сумщину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В начале апреля Украина отмечает первую годовщину освобождения Киевщины. 28 марта 2022 года от захватчиков был освобожден Ирпень, 31 марта – Буча, 1 апреля – Гостомель, а уже 2 апреля вся территория Киевщины, которая находилась под оккупацией 38 дней.
– В Бородянке на Киевщине большинство зданий было разрушено или повреждено оккупантами.
– В Генеральном штабе ВСУ покали исторические кадры освобождения Киевщины и Черниговщины. Защитники страны сломали планы Москвы по захвату столицы и заставили армию РФ бежать с севера Украины.
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