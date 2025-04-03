'Продолжаем борьбу': Зеленский заслушал доклад об операции под Курском и поблагодарил воинов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Сумскую область посетил один из командных пунктов, заслушал доклад командующего по операции ВСУ в Курской области. Верховный главнокомандующий не только поблагодарил, но и лично отметил воинов государственными наградами.

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Об этом рассказал сам украинский лидер. Он отметил, что "Курская операция является одним из важнейших украинских результатов за время этой войны".

С воинами и командованием ВСУ президент "обсудил эффективность бригад, потребности группировки, применение дронов и РЭБ, а также борьбу с вражескими БПЛА разных типов". Продолжаем борьбу, утверждает Владимир Зеленский.

Как уточнили в Офисе президента, украинские воины "удерживают буферную зону на территории РФ, чтобы не допустить наступления на Сумщину".

Отдельных воинов президент отметил орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени и Даниила Галицкого.

"Спасибо за все направление, которое мы называем Курск. За защиту нашей Сумской, Харьковской области. Это очень важные шаги и очень важная операция. Все ваши действия очень важны. Спасибо за эти месяцы выдержки, за реальный героизм – ваш и ваших побратимов. Спасибо за службу", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно воины 6-го полка Сил специальных операций взяли в плен двух российских оккупантов на территории Курской области РФ. Группа вражеских солдат шла штурмовать украинские позиции, но наши воины их остановили и пополнили обменный фонд.

Также под Курском украинские воины ликвидировали майора Росгвардии, уроженца Северной Осетии Марата Тибилова. Оккупант в Курскую область воевал против украинцев в Луганской, Донецкой областях и на Запорожье.

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