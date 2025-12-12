'Продолжается боевая работа': в ВСУ отреагировали на заявления врага о 'захвате' Северска

Несмотря на заявления российской пропаганды и лично кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы захвате Северска в Донецкой области, город по состоянию на 12 декабря не контролируется оккупантами. Ведутся бои за город.

Об этом сообщил представитель 11-го армейского корпуса подполковник Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что заявления врага не соответствуют действительности.

"Идет боевая работа. И все командиры всех уровней находятся на местах. Приобщены к процессу помощи и управления реагирования на критическую ситуацию также командир корпуса и командующий Группировкой войск", – сообщил подполковник, комментируя ситуацию под Северском.

Таким образом Дмитрий Запорожец опроверг информацию, которую распространяли российские пропагандисты о якобы полном контроле российских войск над Северском.

Какая ситуация в Северске

Ситуация в районе Северска сложная. Однако слухи о контроле российских оккупантов над городом являются ложными.

Как сообщили в Оперативном командовании "Восток", украинские защитники ведут бои за Северск.

Враг пытается проникнуть в город малыми штурмовыми группами, используя погодные условия, но эти попытки пресекаются, а сами подразделения уничтожаются на подходах.

Сообщения об установлении российских флагов на отдельных зданиях являются лишь попытками создать видимость контроля в пропагандистских целях, и такие "тактические" действия не имеют успеха.

Однако российский диктатор Владимир Путин 11 декабря уже в который раз заявил об "успехах" своей армии, в частности о "захвате" Северска Донецкой области, но его заявление не имело ничего общего с реальностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW опровергли российскую ложь о "захвате" Северска. Аналитики заявили, что по состоянию на 11 декабря захват Северска Россией не подтвержден.

В ISW объяснили, что очередная ложь об "успехах" РФ на поле боя в Украине – не что иное, как часть масштабных усилий Москвы изобразить линию фронта в Украине как оказавшуюся на грани коллапса. Также в Кремле пытаются убедить Запад в "неизбежности" своей победы на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!