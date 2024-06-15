Продолжается бой в двух локациях возле Волчанска: армия РФ потеряла на этом направлении более 112 человек в сутки

С начала суток 15 июня на Харьковском направлении российские войска совершили уже три атаки. Вблизи Тихого вражеская атака отбита, а возле Волчанска по состоянию на 10 часов утра шли бои.

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При этом враг несет на севере Харьковщины значительные потери: накануне убитыми и ранеными захватчики потеряли там 112 человек. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 10 часов утра.

"На Харьковском направлении с начала суток российские террористы три раза пытались потеснить наших воинов с позиций. Возле Тихого атака отбита. Продолжается бой в двух локациях в районе Волчанска", – рассказали в Генштабе по поводу текущей ситуации на севере Харьковщины.

Также в ГШ заявили, что уточнили данные по потерям, которые российские войска понесли на севере Харьковщины накануне.

Убитыми и ранеными с поля боя украинские воины устранили 112 оккупантов. Кроме того, они уничтожили боевую бронированную машину, десять автомобилей, три единицы специальной техники и три склада с боеприпасами.

"Повреждены танк, две артсистемы, пять автомобилей и единица спецтехники", – добавили в Генштабе.

Напомним, всего по всей линии фронта ВСУ "отминусовали" 1090 оккупантов и 270 единиц техники за сутки. В частности, уничтожены 20 танков, 29 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства ПВО, 51 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 57 автомобилей и 12 единиц специальной техники.