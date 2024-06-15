Генштаб: ВСУ "отминусовали" 1090 оккупантов и 270 единиц техники за сутки
За прошедшие сутки, 14 июня, украинские защитники отминусовали на фронте 1090 российских оккупантов. Общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны уже достигла 525 150 лиц.
Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что у захватчиков существенно уменьшилось техники. Только за последние сутки Силы обороны "демилитаризовали" 270 единиц.
В частности, к утру 15 июня российская армия не досчиталась 20 танков и 37 артиллерийских систем, 29 боевых бронированных машин и 57 единиц автомобильной техники. Также враг потерял 2 РСЗО и 4 средства ПВО, 12 единиц специальной техники, 57 БПЛА оперативно-технического уровня и 7 крылатых ракет.
Напомним, по данным ОСУВ "Хортица", с начала нового наступления на Харьковском направлении 10 мая 2024 года оккупанты потеряли около четырех тысяч своих военных. А также десятки танков, сотни блиндажей и ПВО.
В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники ПКШР "Шквал" с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины вблизи Волчанска на севере Харьковщины. На опубликованном видео видно, как операторы БПЛА подразделения направляют FPV-дроны на вражескую технику. После попадания обе российские землеройные машины загораются.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Украинские нацгвардейцы наголову разнесли полевой состав оккупантов на одном из направлений в районе Харьковщины. Там были уничтожены одноразовые гранатометы, ракеты в ПТРК, огнеметы и не только.
– Бойцы ССО уничтожили 4 оккупантов, а также склады и БМП врага на востоке. Поражение оккупантам нанесли украинские операторы дронов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!