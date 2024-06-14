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Пограничники уничтожили две землеройные машины оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,3 т.
Пограничники уничтожили две землеройные машины оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать врага близ Волчанска на севере Харьковщины. Там они с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины.

Видео дня

Также потери враг понес и в живой силе: данные  уточняются. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На Волчанском направлении две вражеские землеройные машины уничтожили пограничники ПКШР "Шквал". Потери живой силы противника уточняются", – говорится в сообщении.

На видео видно, как операторы БПЛА подразделения направляют FPV-дроны на вражескую технику. После попадания обе российские землеройные машины загораются.

Пограничники уничтожили две землеройные машины оккупантов на Волчанском направлении. Видео
Пограничники уничтожили две землеройные машины оккупантов на Волчанском направлении. Видео
Пограничники уничтожили две землеройные машины оккупантов на Волчанском направлении. Видео
Карта линии фронта в районе Волчанска

Напомним, накануне, 13 июня, воины ВСУ обезвредили еще 1250 оккупантов и 48 артсистем врага. Всего за сутки было уничтожено 186 единиц военной техники и вооружений российской армии.

Также сообщалось, что в результате взрыва в российском Шебекино Белгородской области, раздавшегося вечером 13 июня, погибли трое российских оккупантов: взорвались боеприпасы к российской системе "Солнцепек", которую российская пропаганда называла "самым страшным оружием РФ после ядерного".

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