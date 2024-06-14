Пограничники уничтожили две землеройные машины оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать врага близ Волчанска на севере Харьковщины. Там они с помощью дронов уничтожили две российские землеройные машины.

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Также потери враг понес и в живой силе: данные уточняются. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"На Волчанском направлении две вражеские землеройные машины уничтожили пограничники ПКШР "Шквал". Потери живой силы противника уточняются", – говорится в сообщении.

На видео видно, как операторы БПЛА подразделения направляют FPV-дроны на вражескую технику. После попадания обе российские землеройные машины загораются.

Напомним, накануне, 13 июня, воины ВСУ обезвредили еще 1250 оккупантов и 48 артсистем врага. Всего за сутки было уничтожено 186 единиц военной техники и вооружений российской армии.

Также сообщалось, что в результате взрыва в российском Шебекино Белгородской области, раздавшегося вечером 13 июня, погибли трое российских оккупантов: взорвались боеприпасы к российской системе "Солнцепек", которую российская пропаганда называла "самым страшным оружием РФ после ядерного".