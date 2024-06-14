В ВСУ назвали потери России в Харьковской области с начала нового наступления

С начала нового наступления на Харьковском направлении оккупанты потеряли около четырех тысяч своих военных. А также – десятки танков, сотни блиндажей и ПВО.

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Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица". Это статистика за месяц, начиная с 10 мая по 10 июня 2024 года.

Общие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении составили около 4000 личного состава (безвозвратные и санитарные потери врага).

К тому же, Силами обороны Украины были уничтожены и повреждены:

– 52 танка.

– 59 боевых бронемашин.

– 165 артиллерийских систем.

– 6 единиц техники ПВО.

– 425 блиндажей/укрытий о/с врага.

– 37 складов боеприпасов.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения", – отмечается в сообщении ОСУВ "Хортица".

Накануне, 13 июня, стало известно, что армия страны-агрессора России во время нового наступления на севере Харьковской области в мае могла ежедневно терять по тысяче оккупантов погибшими. В то же время, Москва может оперативно восполнять свои потери, поскольку ежемесячно набирает до 30 тысяч новых военнослужащих.

Напомним, что в отчете Института изучения войны (ISW) за 11 июня указано, что ВСУ возобновили утраченные позиции на Харьковщине. А именно – в направлении села Липцы, к северу от областного центра.

Отмечается, что геолокационные кадры за 11 июня показывают: во время позиционных боев украинские силы возобновили позиции вдоль дороги O-212553 юго-восточнее Глубокого, северо-восточнее Липцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме подчеркнули, что наступление российских войск на севере Харьковщины больше не является стратегически опасным. Оккупанты захватили лишь небольшую полосу территории вдоль своей границы, понеся на этом участке огромные потери.

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